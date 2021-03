Su 129 famiglie controllate, 86 hanno barato e 15 di loro hanno a che fare con i clan. Continuano i controlli sui percettori di reddito di cittadinanza e continuano a saltar fuori abusi. A Catanzaro, la Guardia di Finanza ha individuato 86 persone che per mesi hanno indebitamente ricevuto i sussidi che lo Stato, in cambio di un percorso di avviamento professionale, ha destinato a chi viva al di sotto della soglia di povertà.

Peccato che nessuno dei “furbetti” individuati ne avesse bisogno o potesse accedervi, a partire dalle 15 persone condannate o in carcere per associazione mafiosa. A tutti è bastato “dimenticare” di menzionare gli scivoloni giudiziari nell’autocertificazione necessaria per istruire la pratica per aggirare la norma che li avrebbe esclusi.

Stesso trucco usato dalle sei persone che hanno omesso di dichiarare vincite al gioco per complessivi 508.000 euro, dei 35 che non hanno informato l’ente di variazioni patrimoniali e reddituali e dei tre risultati residenti all’estero. Risultato, per mesi tutti quanti hanno intascato oltre 700mila euro di indebiti sussidi, che adesso dovranno essere sequestrati e recuperati. Per i “furbetti” invece, prende il via un vero e proprio procedimento penale, che potrebbe concludersi con pene anche pesanti. Stando alla norma, rischia da 2 a 6 anni chiunque presenti dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute, e da 1 a 3 anni chi non comunichi variazioni del reddito.

Non si tratta della prima operazione che abbia accertato irregolarità e abusi nell’erogazione del reddito di cittadinanza. Nel corso dell’ultimo anno, oltre mille persone sono state individuate e denunciate per aver barato sull’autocertificazione ed essersi appropriate di sussidi non dovuti. Fra loro anche più o meno noti esponenti di grandi casati mafiosi come i Tegano e i Serraino di Reggio Calabria, capibastone della Locride e persino i figli di Roberto “Bebè” Pannunzi, broker della droga tanto potente da essere definito il Pablo Escobar italiano.

Nel dicembre scorso invece i carabinieri di Crotone hanno scoperto invece che fra i “furbetti” del crotonese c’era un esercito di picciotti, luogotenenti e boss, Alfonso Mannolo, arrestato nel 2019 come elemento di vertice del clan di San Leonardo di Cutro e accusato di associazione mafiosa, traffico di droga, riciclaggio, estorsione e usura.