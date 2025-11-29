Calabria PSI denuncia gestione Aterp

Il PSI Calabria si unisce alla richiesta del Codacons per sottolineare come la gestione dell’Aterp sia disastrosa da sei anni. La gestione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica è stata bloccata da nomine politiche che hanno tenuto fermo un “gigante dai piedi di argilla”. Sono stati nominati commissari straordinari di Fi e Lega che hanno gestito l’Aterp in modo disastroso.

Il PSI Calabria aveva già evidenziato le lacune nella programmazione e l’assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. La questione dell’edilizia residenziale è un tema sociale che richiama il presidente Occhiuto alle sue responsabilità. Il presidente ha trattato la questione dell’edilizia residenziale come una casella da occupare politicamente, trascurando qualsiasi altro aspetto, e deve assumersene la responsabilità politica. Il PSI Calabria sottolinea come la gestione dell’Aterp sia stata disastrosa e come sia necessario assumersi la responsabilità politica per i problemi creati.