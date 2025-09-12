Calabria: Occhiuto tra sanità e accuse di menzogne politiche

Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, critica la campagna elettorale del centrosinistra, sostenendo che le affermazioni del segretario del PD, Elly Schlein, riguardo alla chiusura degli ospedali da parte della Giunta Occhiuto sono false. In particolare, Straface sottolinea che, contrariamente a quanto detto, Occhiuto ha riaperto e potenziato diversi ospedali in Calabria, come quelli di Cariati, Trebisacce e Praia a Mare. Inoltre, evidenzia che sono in corso lavori per nuovi ospedali che erano rimasti fermi per anni.

Amalia Bruni, consigliera regionale del PD, ha invece richiamato l’attenzione sulla povertà educativa in Calabria, sottolineando che un numero significativo di minori vive in povertà assoluta. Secondo Bruni, è necessaria una strategia a lungo termine per affrontare questa emergenza, piuttosto che interventi sporadici.

Vincenzo Capellupo critica l’amministrazione di Occhiuto, accusando il presidente della Regione di concentrare risorse su Cosenza a scapito del resto della Calabria. Denuncia che Catanzaro sta perdendo importanti servizi sanitari e accuse di un piano di sviluppo che emargina il capoluogo.

Infine, Francesco Pitaro e Amalia Bruni sollevano dubbi sulle promesse relative ai nuovi ospedali, definendo le affermazioni di Occhiuto come fumo negli occhi. Bruni avverte che le promesse di investimenti si scontrano con l’assenza di fondi concreti e progetti reali, sostenendo che i calabresi necessitano di servizi sanitari veri e funzionanti.