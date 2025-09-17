Calabria: Mirabilia, il turismo culturale protagonista

La Calabria si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza nel settore del turismo culturale. Nei giorni 13 e 14 ottobre, l’ente fiera “G. Colosimo” di Catanzaro accoglierà la 13.a edizione della Borsa internazionale del turismo culturale insieme alla nona edizione di Mirabilia Food&Drink. Questo evento, organizzato da Unioncamere nazionale in collaborazione con 21 Camere di commercio e il supporto tecnico-scientifico di Isnart, rappresenta un importante passo per promuovere i patrimoni Unesco meno conosciuti, le aziende turistiche e le eccellenze enogastronomiche locali.

Sono attese oltre 180 aziende del settore e circa 80 buyer provenienti da oltre trenta paesi, che parteciperanno a incontri B2B e a percorsi di scoperta del territorio. La presentazione ufficiale si è tenuta presso la Camera di Commercio di Catanzaro, con la presenza di relatori chiave che hanno illustrato i numeri e le ambizioni dell’evento. Gli appuntamenti business saranno concentrati a Catanzaro, ma ci saranno anche eventi nelle province di Crotone e Vibo Valentia, toccando le bellezze della Costa degli Dei e della costa ionica crotonese.

Durante l’incontro si discuterà della promozione del made in Italy e delle sfide legate all’uso delle tecnologie moderne, come l’intelligenza artificiale, per valorizzare le destinazioni culturali. L’evento si propone così di trasformare il patrimonio culturale in un motore di sviluppo, favorendo un turismo sostenibile che rispetti e valorizzi le culture locali. Sottolineando la qualità della filiera enogastronomica e le produzioni locali, l’incontro rappresenta un’opportunità per rafforzare l’identità dei territori e attrarre nuovi investimenti.