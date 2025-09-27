20.3 C
Calabria: la montagna come motore di sviluppo regionale

Da StraNotizie
Calabria: la montagna come motore di sviluppo regionale

La montagna calabrese desidera essere riconosciuta come un elemento centrale di una nuova strategia di sviluppo per l’intera Regione, piuttosto che come un territorio da assistere. L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) ha presentato un documento programmatico, intitolato “Dieci Punti per la Montagna”, destinato ai candidati alle prossime elezioni regionali.

La proposta, redatta da Marco Bussone e Vincenzo Mazzei, richiede che la nuova Giunta Regionale nomini un Assessore dedicato a Montagna, Parchi e Foreste. Questo è fondamentale affinché le politiche montane, in linea con l’Articolo 44 della Costituzione, non siano più marginalizzate.

Il documento condanna l’attuale approccio basato su incentivi generali e chiede una riforma strutturale con misure mirate. Si propone l’introduzione di una fiscalità differenziata per chi vive nelle aree montane e rurali, per superare svantaggi storici. Inoltre, si suggerisce di creare unioni montane di Comuni per rafforzare la Pubblica Amministrazione e i servizi locali.

La piattaforma individua dieci urgenze da affrontare, come la crisi demografica e quella energetica. Un nuovo welfare pubblico dovrebbe garantire, ad esempio, un’ambulanza e un medico di base in ogni Comune. Si chiede un incremento dei fondi per le Green Community per promuovere la Green Economy.

Nei settori forestali si auspica un passaggio da politiche assistenzialiste a pratiche produttive. Anche l’innervamento digitale è considerato una priorità, con l’invito alla Regione di investire in tecnologie che coprano le aree attualmente scoperte.

Infine, l’appello è all’unità per costruire collaborazioni tra diversi territori, affinché la Calabria possa diventare un modello di sostenibilità e parte integrante dell’Appennino unito.

