Calabria in crisi: Calpark abbandonato dalla politica regionale

La situazione economica e politica in Calabria continua a suscitare preoccupazioni, in particolare riguardo il futuro di Calpark, l’unico Parco scientifico e tecnologico della regione. La Segreteria regionale di Sinistra Italiana, rappresentata da Fernando Pignataro e Maria Pia Funaro, ha denunciato l’immobilismo della Regione, sottolineando l’importanza cruciale di Calpark per lo sviluppo locale.

In un’interrogazione parlamentare presentata da Elisabetta Piccolotti, si evidenzia la gravità della situazione, con richiami a una gestione inadeguata da parte delle autorità regionali. Calpark, attivo dal 1994 e riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha storicamente fungito da collegamento tra il mondo della ricerca e le imprese, contribuendo significativamente all’innovazione in settori strategici come agroindustria e informatica.

Nonostante il 87,26% delle sue quote sia detenuto da università calabresi e Fincalabra, la Regione ha classificato Calpark come soggetto “non strategico”, una scelta che ha portato a una crisi profonda e al rischio di smantellamento delle sue attività. Questa decisione ha avuto ripercussioni anche sui lavoratori, quattro dei quali, definiti eccedentari dal 2019, sono senza stipendio dal gennaio 2022, malgrado la società sia a controllo pubblico.

Sinistra Italiana ha così chiesto un intervento immediato delle autorità, per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e per definire linee guida operative che assicurino una gestione adeguata delle risorse umane nelle società partecipate dalla Regione. È fondamentale che la Calabria riconosca il valore strategico di Calpark e ne sostenga le attività per il bene del proprio sviluppo economico.