Resta drammatica la situazione degli incendi in provincia di Reggio Calabria. Il fronte del fuoco su San Luca, nella Locride, è al momento molto vicino alle Foreste Vetuste nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, da poco inserite nel patrimonio Unesco. Per spegnere le fiamme è in atto una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi, e sono tantissimi i volontari al lavoro. Trattandosi di un incendio di sottobosco è ancora più complicato domarlo con i mezzi aerei. Ed è stato chiesto il supporto dell’esercito per salvare le Foreste Vetuste. Anche nell’area Grecanica la situazione resta critica.