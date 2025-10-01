Calabria: il centrodestra punta a vincere le regionali

Dopo la vittoria nelle Marche, i leader del centrodestra si sono riuniti in Calabria per intensificare la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. A Lamezia Terme, si è svolto un comizio con la presenza della premier e dei suoi vicepremier, tutti a supporto del presidente uscente Roberto Occhiuto, determinato a ripetere il successo di Francesco Acquaroli.

Presenti anche i principali esponenti della coalizione, dirigenti e candidati delle otto liste. Tuttavia, la premier Meloni non si è limitata a focalizzarsi sulla Calabria; ha lanciato un chiaro messaggio all’opposizione in relazione alla recente proposta di pace degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Ha esortato l’opposizione a sostenere un voto compatto in Parlamento per dimostrare l’intento dell’Italia di promuovere la pace.

Riguardo all’immigrazione, Meloni ha ribadito che la sinistra italiana è rimasta l’unica a sostenere i porti aperti, mentre la destra sta ottenendo consensi in Europa. Ha ringraziato Occhiuto per averla invitata, sottolineando il cambiamento in corso in Calabria e rivendicando i risultati del governo, in particolare il successo del turismo.

Meloni ha contestato le affermazioni della sinistra sul reddito di cittadinanza, affermando che la dignità si costruisce e non si regala. Ha anche ironizzato su come la sinistra veda il voto delle Marche come un riflesso del panorama nazionale.

Roberto Occhiuto ha parlato della trasformazione della Calabria negli ultimi anni, sottolineando i progressi fatti. Matteo Salvini ha evidenziato gli investimenti pubblici nella regione e ha criticato l’approccio degli avversari. Infine, Antonio Tajani ha utilizzato una metafora calcistica per descrivere la situazione elettorale, esprimendo ottimismo per il futuro del centrodestra in Calabria.