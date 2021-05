Gare truccate, appalti aggiustati e lavori assegnati agli amici. Per questo motivo il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò è finito ai domiciliari, mentre altre dieci misure sono state disposte dalla procura di Paola per professionisti e pubblici funzionari, fra cui l’ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, per il quale è stata disposta la misura interdittiva. Controlli e perquisizioni sono state eseguiti in varie zone della Calabria e in Campania.

L’inchiesta, sviluppata dalla Guardia di Finanza e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Paola, ha permesso di accertare, un sistema di appalti e lavori ritagliati su misura per ditte amiche coinvolte a prescindere dai requisiti anche in gare riguardanti l’adeguamento sismico di edifici scolastici. Determinante nel sistema – è emerso dall’indagine – Antonio Praticò, storico sindaco per quattro mandati alla guida del Comune. Eletto per la prima volta negli anni Ottanta, da allora è stato una presenza fissa in Municipio, tanto in maggioranza come all’opposizione.