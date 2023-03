Calabria, Ferrara (Unindustria): "Ecco la Bussola strategica per investimenti produttivi"

“L’Agenda Calabria presentata oggi consiste in una serie di misure, provvedimenti e investimenti che si legano alla programmazione. Si tratta di un’agenda economica ancorata a un preciso disegno di politica economica ambizioso ed evoluto. Unindustria Calabria in collaborazione con il Centro studi Confindustria e t33 ha elaborato una strategia di sviluppo industriale per il rilancio dell’economia regionale, con il fine ultimo di garantire una crescita sostenuta e sostenibile, anche facendo leva in maniera efficace sulle risorse pubbliche disponibili”. Così in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, in occasione della presentazione del piano di sviluppo industriale ‘Agenda Calabria, la bussola strategica per gli investimenti produttivi- sfide e prospettive di sviluppo industriale della regione Calabria’.

“Per la realizzazione dell’obiettivo – spiega – si è proceduto con un approccio in due fasi: la prima è servita a raccogliere dati e informazioni sulle criticità del territorio e della sua economia, mettendo anche in evidenza le peculiarità che possano rappresentare un vantaggio e una leva per potervi fare fronte; la seconda ha delineato un piano articolato di interventi volti a indirizzare la spesa delle risorse messe a disposizione attraverso i finanziamenti pubblici, in primis quelli europei”.

“Noi ci poniamo l’obiettivo – sottolinea – di costruire un piano pluriennale di azione che consenta alla Calabria di poter realizzare una base produttiva ampia, più tecnologica e ad alta intensità di conoscenza con un capitale umano molto qualificato, con una struttura industriale digitale e più sostenibile”.

“Per il ministro Fitto – continua – l’Agenda Calabria lanciata oggi è una best practice nazionale sul tema delle politiche di coesione”.