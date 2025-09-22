Calabria e lavoro: l’intervento della ministra Calderone

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, parteciperà mercoledì 24 settembre alle 16 al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria per l’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato da Fratelli d’Italia. Questo incontro è un’importante occasione per discutere delle questioni lavorative nella Regione e per analizzare l’operato del governo Meloni in merito a politiche attive e misure di sostegno per lo sviluppo occupazionale.

Dopo i saluti iniziali di Ersilia Cedro, Coordinatrice Città metropolitana, Bruno Squillaci, coordinatore provinciale, e Demetrio Marino, capogruppo nel Consiglio comunale di Reggio Calabria, seguiranno gli interventi del parlamentare europeo Denis Nesci e del dirigente regionale di Fratelli d’Italia e assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese.

All’evento saranno presenti anche i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud. La ministra Calderone concluderà l’incontro, esponendo le politiche del governo relative al lavoro e allo sviluppo economico. L’incontro sarà moderato da Beniamino Scarfone.