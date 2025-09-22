21.8 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Politica

Calabria e lavoro: l’intervento della ministra Calderone

Da StraNotizie
Calabria e lavoro: l’intervento della ministra Calderone

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, parteciperà mercoledì 24 settembre alle 16 al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria per l’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato da Fratelli d’Italia. Questo incontro è un’importante occasione per discutere delle questioni lavorative nella Regione e per analizzare l’operato del governo Meloni in merito a politiche attive e misure di sostegno per lo sviluppo occupazionale.

Dopo i saluti iniziali di Ersilia Cedro, Coordinatrice Città metropolitana, Bruno Squillaci, coordinatore provinciale, e Demetrio Marino, capogruppo nel Consiglio comunale di Reggio Calabria, seguiranno gli interventi del parlamentare europeo Denis Nesci e del dirigente regionale di Fratelli d’Italia e assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese.

All’evento saranno presenti anche i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud. La ministra Calderone concluderà l’incontro, esponendo le politiche del governo relative al lavoro e allo sviluppo economico. L’incontro sarà moderato da Beniamino Scarfone.

Articolo precedente
Pediatria in Italia: prevenzione e salute dei bambini
Articolo successivo
Sassari Danza: Festival di Danza Contemporanea e Cultura
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.