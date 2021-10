Altre 300 persone in arrivo, ancora un peschereccio pieno di migranti afghani, iracheni, egiziani. A Roccella Jonica è piena emergenza, l’apertura del rubinetto della rotta turca ha creato una situazione difficilmente gestibile in una località senza strutture adeguate e dove l’unico presidio di prima accoglienza è quello della Croce Rossa e dei volontari cittadini.

È la rotta turca che si è ormai aperta in modo preoccupante, così come minacciato dal presidente turco al Consiglio europeo che non è riuscito a trovare alcun accordo sulla gestione dei flussi migratori in Europa.

In Calabria non ne hanno mai visti così tanti tutti insieme: 10 sbarchi in sole 24 ore, 7.000 persone arrivate negli ultimi due mesi. Il Viminale corre ai ripari e promette l’invio di una nave quarantena di quelle destinate alla Sicilia per ospitare i migranti che devono fare tampone, vaccino e periodo di isolamento, ma anche una struttura tensostatica da montare al porto per creare una struttura di prima accoglienza. Anche perché nei prossimi giorni le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento con uno stato di allerta arancione.