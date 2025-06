Calabria: Boom Turistico nel 2025, Crescita Senza Precedenti!

La Calabria sta emergendo come una destinazione turistica di crescente attrattiva, con risultati impressionanti nel settore turistico. Nei primi quattro mesi del 2025, la regione ha registrato 464.240 pernottamenti, segnando un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Gli arrivi hanno superato quota 224.000, con un aumento del 10,4%, e si distingue anche un significativo incremento del turismo internazionale: gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti del 45,8%, mentre le loro presenze sono aumentate del 50,1%.

Un dato emblematico è il tasso di internazionalizzazione, che ha raggiunto il 32,4%, ben oltre i valori dell’anno scorso. In particolare, il mese di aprile ha mostrato il 25,9% di turisti stranieri sul totale degli arrivi, in contrasto con la tendenza negativa nazionale, che ha visto un calo del 7,2% di arrivi e del 3,2% di presenze.

Questi risultati sono attribuibili all’impegno della giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, e al lavoro proficuo dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha puntato su promozione e accessibilità. L’aumento dei collegamenti aerei e l’apertura verso nuovi mercati internazionali hanno permesso alla Calabria di diventare un punto di riferimento per i flussi turistici dall’Europa e dal Nord America, inclusi paesi come Germania e Canada.

Inoltre, c’è stata una crescita anche nel settore extra-alberghiero, con un incremento del 30,7% negli arrivi, dimostrando una diversificazione dell’offerta ricettiva. La Calabria si presenta quindi non solo come meta balneare, ma anche come luogo attraente per attività culturali e congressuali, con il 45,4% dei viaggi motivati da motivi lavorativi o eventi.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.telemia.it