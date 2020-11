“Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria”. Gino Strada lo annuncia sui social, pronto a impegnarsi per la regione, inserita nella zona rossa per l’emergenza coronavirus. Già questa mattina, ha fatto sapere, inizieremo a lavorare a “un progetto da far partire al più presto”. “Ringrazio il governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”, ha concluso Strada.

