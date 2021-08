Ancora una vittima per gli incendi in Calabria. Un settantottenne è stato trovato semicarbonizzato nella notte ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Il pensionato – scrive il Quotidiano del Sud – sarebbe stato investito dalle fiamme di un incendio boschivo che ha interessato anche il suo fondo agricolo.

L’uomo, A.S., secondo quanto si è appreso, si sarebbe allontanato da casa dopo avere notato il fumo provenire dall’area del suo appezzamento finendo, nel tentativo di spegnere il rogo, per essere investito dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per un primo esame esterno del cadavere.

Il cadavere del pensionato, che era originario della vicina località di Boscoregio, è stato trovato da alcuni parenti preoccupati per il suo mancato rientro, nel fondo agricolo di località Savocà, nel Comune di Acquaro. Anche se quella del decesso provocato dall’incendio è l’ipotesi prevalente gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

In Calabria è la quinta vittima dei roghi che continuano ad imperversare in tutta la regione. Ieri sono state otto, dalla Calabria, le richieste di intervento aereo per lo spegnimento di incendi boschivi ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento.