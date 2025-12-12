Calabria allo sport europeo

Giusi Princi ha organizzato un evento istituzionale al Parlamento Europeo, dove ha incontrato i leader dello sport calabrese. Sono stati intervistati l’assessora delegata della Regione Calabria Eulalia Micheli, il presidente del Coni Calabria Scopelliti, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale Antonello Scagliola, e i rappresentanti della Federazione Italiana Vela Fabio Colella e dell’ASC Antonio Eraclini.

Durante le interviste, i protagonisti dello sport calabrese hanno raccontato il loro impegno nella promozione dello sport in Calabria e le sfide future per la regione. Hanno parlato delle iniziative in corso e dei progetti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e quelle europee per costruire un futuro di crescita e inclusione attraverso lo sport.

Le interviste offrono uno spaccato delle opportunità e delle sfide per la Calabria in Europa, evidenziando il ruolo centrale che la regione sta assumendo nel mondo dello sport. I leader dello sport calabrese hanno condiviso le loro esperienze e le loro visioni per il futuro, offrendo un’occasione unica per scoprire le potenzialità della regione a livello europeo.