Calabria, allerta meteo arancione oggi. Gialla in sei regioni. Arriva la neve.

Maltempo in Italia, specialmente al Sud, con avvisi di allerta arancione in Calabria e gialla in altre sei regioni per temporali, forti venti e mareggiate. La Protezione Civile ha comunicato che un’area depressionaria sul Tirreno porterà precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree meridionali. Si preannuncia un incremento della ventilazione dai quadranti settentrionali e un abbassamento delle temperature. Il Dipartimento, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, avvertendo che i fenomeni potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Per oggi, sono attese nevicate a quote superiori ai 500-700 metri in Basilicata e Calabria, con accumuli da moderati ad abbondanti. Le precipitazioni saranno prevalentemente concentrate in Calabria e Sicilia, con rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento. I venti saranno forti, da burrasca a burrasca forte, in molte regioni, comprese Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui crinali appenninici centro-settentrionali e lungo le coste. Mareggiate sono previste sulle coste esposte.

Particolare attenzione è rivolta al Lazio, dove è stata emessa un’allerta gialla, valida dalle prime ore di oggi per 18-24 ore, prevedendo venti forti e mareggiate. Anche la Sicilia ha ricevuto un avviso da parte della Protezione Civile regionale, con rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino a mezzanotte. In Sicilia, come nel Lazio, si prevedono precipitazioni diffuse, specialmente sulle aree tirreniche, accompagnate da rovesci di forte intensità e forti venti, con mareggiate lungo le coste esposte.

Questo maltempo rappresenta una criticità significativa, attivando i sistemi di protezione civile nei territori colpiti e richiedendo attenzione e precauzioni da parte della popolazione. Le autorità locali sono in allerta e monitorano continuamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.