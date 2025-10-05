Calabria al voto: sfida tra Occhiuto e Tridico per il futuro

Fino a qualche tempo fa, il corso principale di Reggio Calabria era costellato di edicole, che svolgevano un ruolo significativo nella distribuzione di giornali e annunci di lavoro. Questi chioschi rappresentavano un legame con il sogno del posto fisso, oggi svanito, insieme alla promessa di uno sviluppo per la regione che si era cercato di realizzare, spesso a scapito di compromessi clientelari.

Il calo della partecipazione elettorale, con oltre il 55% di astensione nelle ultime regionali, ha rafforzato le clientele locali. Il dimissionario Roberto Occhiuto, ora ricandidato, si confronta con Pasquale Tridico del M5S e un terzo candidato, Francesco Toscano, esponente di Democrazia Sovrana Popolare. Occhiuto, ex centrista dell’Udc, ha mostrato toni aggressivi in campagna, mentre Tridico si presenta come il prof emigrato tornato a casa.

Qualora Occhiuto venga eletto, la sua vice sarà Wanda Ferro, sottosegretaria di Fratelli d’Italia, suggerendo un possibile paracadute politico in caso di ulteriori guai legali. Tridico si è caratterizzato per una posizione meno tradizionale all’interno del M5S, avvicinandosi al campo progressista e gestendo il reddito di cittadinanza come presidente dell’Inps.

Ha lanciato la proposta di un “reddito di dignità”, un sussidio regionale che si rifà a successi passati del M5S, ma che potrebbe non essere sufficiente a ribaltare l’andamento elettorale. Tridico è consapevole delle sfide, tra cui l’assenza di spazi pubblici e reti sociali, e si propone di creare alleanze tra le intelligenze metropolitane e le comunità locali. Nonostante le difficoltà, cerca di attirare voti dai segmenti disillusi della popolazione.