sabato – 4 Ottobre 2025
Politica

Calabria al voto: la battaglia finale tra i partiti nazionali

Da StraNotizie
A Roma, sale e piazze sono piene nonostante il freddo. I candidati invitano a votare per garantire affluenza nelle urne. La campagna elettorale in Calabria si conclude con i principali partiti nazionali mobilitati. Giuseppe Conte e Pasquale Tridico parlano a Rossano-Corigliano, mentre Elly Schlein partecipa per video. Marco Rizzo sostiene Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare.

Fratelli d’Italia schiera Arianna Meloni a Catanzaro e Roberto Occhiuto, mentre Matteo Salvini si esprime a Reggio Calabria, evidenziando l’importanza del Ponte sullo Stretto. Durante il comizio, è contestato da alcuni sostenitori del “No Ponte”. A Roma, la situazione è più incerta per quanto riguarda i candidati di Puglia, Campania e Veneto.

Ci sono voci di possibili accordi tra Salvini e Meloni, ma nessuna conferma ufficiale. Si circola uno schema per le candidature, con Lobuono in Puglia, Cirielli in Campania e Stefani in Veneto. Tuttavia, i fedelissimi di Meloni raccomandano cautela e Salvini annuncia che i nomi saranno rivelati presto.

Occhiuto critica il suo avversario per la proposta di sospendere il bollo auto, definendola una misura insostenibile. Tridico viene deriso per la sua campagna, paragonata a una comicità di Cetto La Qualunque.

Conte è ottimista riguardo al sostegno dei cittadini e la segretaria del Partito Democratico esorta all’affluenza elettorale. Lunedì si vedrà se l’astensione prevarrà ancora. Infine, Matteo Ricci, candidato sconfitto nelle Marche, annuncia il suo impegno politico in Europa.

