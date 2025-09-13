Calabria al centro: il cambiamento politico di Tridico

LAMEZIA TERME (CZ) – Durante la presentazione delle liste di Avs per le prossime elezioni regionali calabresi, Nicola Fratoianni ha espresso elogi per Pasquale Tridico, definendolo un calabrese preparato e impegnato, capace di confrontarsi con realtà europee. Fratoianni ha sottolineato l’importanza di guardare oltre i confini regionali, affermando che la Calabria ha il potenziale per diventare un punto di riferimento non solo per i calabresi, ma per l’intera Italia e l’Europa.

Secondo Fratoianni, la Calabria deve trasformarsi in un luogo in cui siano garantiti diritti fondamentali come la salute e i trasporti, e in cui si possano affrontare le disuguaglianze e la povertà. Ha evidenziato come Tridico abbia le qualifiche necessarie per condurre la coalizione verso la vittoria e apportare un cambiamento significativo.

Fratoianni ha anche citato gli obiettivi del suo partito, sottolineando la volontà di implementare un salario minimo per tutti e di porre fine allo sfruttamento del lavoro. Ha enfatizzato la necessità di investire nelle strutture sanitarie pubbliche, contrariamente agli attuali favori concessi alla sanità privata. Inoltre, ha riaffermato l’importanza di ripristinare la sanità preventiva e di adottare politiche turistiche che possano valorizzare il territorio. Secondo Fratoianni, questi aspetti sono essenziali per un cambiamento positivo e per il futuro della Calabria.