25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Politica

Calabria al centro: il cambiamento politico di Tridico

Da StraNotizie
Calabria al centro: il cambiamento politico di Tridico

LAMEZIA TERME (CZ) – Durante la presentazione delle liste di Avs per le prossime elezioni regionali calabresi, Nicola Fratoianni ha espresso elogi per Pasquale Tridico, definendolo un calabrese preparato e impegnato, capace di confrontarsi con realtà europee. Fratoianni ha sottolineato l’importanza di guardare oltre i confini regionali, affermando che la Calabria ha il potenziale per diventare un punto di riferimento non solo per i calabresi, ma per l’intera Italia e l’Europa.

Secondo Fratoianni, la Calabria deve trasformarsi in un luogo in cui siano garantiti diritti fondamentali come la salute e i trasporti, e in cui si possano affrontare le disuguaglianze e la povertà. Ha evidenziato come Tridico abbia le qualifiche necessarie per condurre la coalizione verso la vittoria e apportare un cambiamento significativo.

Fratoianni ha anche citato gli obiettivi del suo partito, sottolineando la volontà di implementare un salario minimo per tutti e di porre fine allo sfruttamento del lavoro. Ha enfatizzato la necessità di investire nelle strutture sanitarie pubbliche, contrariamente agli attuali favori concessi alla sanità privata. Inoltre, ha riaffermato l’importanza di ripristinare la sanità preventiva e di adottare politiche turistiche che possano valorizzare il territorio. Secondo Fratoianni, questi aspetti sono essenziali per un cambiamento positivo e per il futuro della Calabria.

Articolo precedente
Nadia Battocletti conquista l’argento ai Mondiali di atletica
Articolo successivo
Inflazione in Italia: Analisi delle tendenze e impatti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.