Calabria: 4000 Tirocinanti a rischio, governo inadempiente

Il consigliere regionale del PD, Raffaele Mammoliti, esprime preoccupazione per la situazione dei tirocinanti di inclusione sociale in Calabria. Questi 4.000 individui, attualmente impiegati negli enti pubblici, rischiano di non essere stabilizzati, con più di 700 di loro a rischio di non completare la procedura necessaria.

Molti di questi tirocinanti, già alla fine del mese potrebbero trovarsi senza lavoro, e la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente poiché diversi comuni non saranno in grado di portare a termine le procedure di stabilizzazione. Mammoliti sottolinea come 4.000 famiglie calabresi si trovino abbandonate a se stesse.

Inoltre, le iniziative previste per ottobre, come “zainetto lavoro” e “autoimpiego”, si sono fermate a causa della scelta del presidente di dimettersi per ricandidarsi, con la promessa di agire per il bene della Calabria. Tuttavia, Mammoliti sostiene che i lavoratori non condividono questa visione, poiché sanno che il governo non ha preso impegni concreti, lasciando in sospeso misure necessarie e risorse insufficienti.

Il consigliere critica le priorità del governo attuale, definendole inadeguate rispetto alle esigenze della società. A suo avviso, la Calabria ha bisogno di un cambio di rotta e di un piano straordinario per il lavoro che rilanci l’economia regionale e restituisca dignità a cittadini e lavoratori. Mammoliti conclude affermando che, una volta al governo, si impegnerà a mettere in atto queste misure.