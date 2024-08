Caivano, il parroco vicino a Carini nonché filo diretto con Meloni: il retroscena gustoso

In queste ore FanPage ha fatto un’inchiesta che vede fra i protagonisti la città di Caivano, il Parco Verde, Angela Carini, Giorgia Meloni e Don Maurizio Patriciello.

La storia è molto semplice: secondo l’inchiesta il Governo Meloni avrebbe fatto del Parco Verde di Caivano (un centro sportivo crocevia dello spaccio) il “massimo esempio della cura Meloni” investendo molto e ripulendo l’ambiente. Angela Carini, originaria di Afragola “un tiro di schioppo da Caivano” secondo FanPage sarebbe stata presa in considerazione da Giorgia Meloni per diventare la “punta di diamante del Parco Verde” con un futuro di “testimonial/motivatrice/allenatrice“. A spingerla anche Don Maurizio Patriciello “parroco anti-camorra del Parco Verde e al momento la persona più influente a Caivano, con un filo diretto con la premier Meloni che lo tiene in grande considerazione“.

Caivano, il centro sportivo

“Il centro sportivo nel Parco Verde di Caivano è gestito dalle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, lo stesso in cui milita Carini, la pugilatrice di Afragola abbracciata da Meloni e protagonista del “caso” delle Olimpiadi 2024. L’impianto abbandonato dal 2018 e oggi recuperato a tempo di record, è intitolato alla memoria del cantautore Pino Daniele. Nei cinque ettari del Centro sono praticabili 44 discipline sportive. C’è anche il pugilato: corsi di boxe per bimbi dai 4 a gli 11 anni, per adolescenti fino a 13 anni e poi prepugilistica Gym Boxe (over 17) e corsi di Difesa Personale per gli over 17″.

Una figura importante in questa storia è il parroco che aveva suggerito ad Angela Carini di non fare l’incontro con l’algerina, allineato con le posizioni di gran parte del governo Meloni: “Un grande abbraccio, Angela. Forza! Ti vogliamo bene. Su quel ring, però, non dovevi proprio salirci“, aveva detto pubblicamente.