Cairo: Attacco potenziato, vogliamo fare la differenza

Urbano Cairo ha partecipato alle finali del Memorial Mamma e Papà Cairo ad Alessandria, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Il presidente del Torino ha sottolineato l’importanza di passare dalle parole ai fatti, affermando di aver comunicato molto nel corso degli anni, ma ora preferisce concentrarsi su azioni concrete che possano portare miglioramenti tangibili.

Cairo ha anche commentato la collaborazione con il nuovo allenatore Baroni, evidenziando una sintonia crescente tra loro e il direttore sportivo Vagnati. Ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare l’attacco, aumentando le soluzioni offensive e il numero di calciatori capaci di contribuire al bottino di gol.

Attualmente, la rosa include giocatori come Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams. Pur riconoscendo il potenziale di Njie e la possibilità di vendere Sanabria, Cairo ha messo in evidenza i successi precedenti di quest’ultimo, con un campionato concluso a 12 reti. Con sei attaccanti da considerare per quattro posizioni, il presidente è fiducioso nelle capacità della squadra di migliorare rispetto alle stagioni precedenti, auspicando che Baroni possa trarre il massimo dal gruppo.