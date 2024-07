Caipiroska all’anguria, il perfetto drink estivo

Perfetta per l’estate, la caipiroska all’anguria è un long drink a base di vodka perfetto da servire come dopo cena o come aperitivo.

L’estate porta con sé tanta frutta fresca e dolce come l’anguria. Noi abbiamo voluto renderla la protagonista di un drink dolce perfetto sia come aperitivo che come after party: la caipiroska all’anguria. Si tratta di una ricetta alcolica a base di vodka ispirata alla versione più classica. Preparala è davvero semplice e occorrono pochi ingredienti.

Questo cocktail all’anguria si può anche preparare in versione analcolica così da renderlo adatto anche a coloro che preferiscono evitare superalcolici oppure ai bambini. Vediamo tutti i passaggi per preparare questo drink fresco.

Caipiroska all’anguria

Come preparare la ricetta della caipiroska all’anguria

Per prima cosa rimuovete buccia e semi dall’anguria, tagliatela a tocchetti e frullatela con un mixer a immersione fino a ottenere una purea. A parte, direttamente nel bicchiere, pestate il lime tagliato in quattro con lo zucchero. Tritate il ghiaccio con un mixer potente o con l’apposito utensile e versatelo nel bicchiere riempiendolo per metà. Versate la purea di anguria e la vodka e date una mescolata veloce. Riducete i cubetti di ghiaccio a pezzi più piccoli mettendolo in un sacchetto di plastica e pestandolo con il batticarne. Riempite il bicchiere con la granatina ottenuta. Servite decorando a piacere con una fetta di lime.

È possibile preparare questo cocktail anche sfruttando altra frutta di stagione come abbiamo fatto con la caipiroska alla fragola e quella alla pesca.

Caipiroska all’anguria analcolico

La preparazione è davvero simile all’originale. L’unica differenza sta nel fatto che andremo a sostituire la vodka con pari quantità di soda. In alternativa potete anche utilizzare una bibita gassata al limone o un succo di frutta gusto tropicale e piacere.

Conservazione

Come tutti i cocktail, anche questo va preparato e consumato al momento.