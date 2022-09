Il video dell’emozionante salvataggio di un cagnolino rimasto intrappolato nella casa in fiamme diventa virale in rete.

La notte scorsa – lunedì, 16 settembre – un terribile incendio ha misteriosamente colpito un’abitazione della California. Dopo la segnalazione i Vigili Del Fuoco sono accorsi sul posto. Il rogo è cresciuto in fretta, ma il loro intervento tempestivo – filmato da un notiziario locale – è divenuto virale in rete per via della sua emozionante conclusione e dell’incredibile escamotage utilizzato dalle Fiamme Rosse.

Cagnolino resta nella casa in fiamme, il salvataggio è emozionante – VIDEO

L’incendio è divampato silenziosamente durante la tarda serata di lunedì in El Toro Drive, nei dintorni di Lake Forest (CA), negli Stati Uniti. Le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, intorno alle ore 21.30 locali, sono fortunatamente riuscite a accorgersi dell’incendio e così a fuggire in tempo dal fumo e dalle fiamme propagatesi in fretta nei rispettivi locali.

I membri della famiglia colpita sono corsi a riparo all’esterno dell’abitazione, quando si sono improvvisamente accorti che il loro piccolo esemplare a quattro zampe era rimasto solo e imprigionato nella coltre di fumo all’interno della casa in fiamme.

I Vigili Del Fuoco – come mostrano le immagini del video propagatosi velocemente sul web – hanno cercato in tutti i modi di salvare l’esemplare in pericolo di vita. Si sono calati sul tetto dell’abitazione e lo hanno forato con una strumentazione adatta per giungere all’interno della stanza dove avrebbe dovuto trovarsi il fido in difficoltà.

Il lieto fine non si è fatto attendere. Le Fiamme Rosse hanno portato in salvo il piccolo, ancora visibilmente spaventato dall’accaduto e particolarmente provato dall’ingente quantità di monossido di carbonio presente in quel momento nell’abitazione.

Il cagnolino è risultato infine indenne a ustioni ed è stata lasciata lui la possibilità di riunirsi subito con il suo padroncino. L’uomo, che ha ringraziato più volte i pompieri per il suo salvataggio, dimostrava di attenderlo con ansia all’esterno dell’abitazione in fiamme. Il momento del loro abbraccio, sul finale, sarebbe pertanto riuscito a commuovere ciascuno dei telespettatori.