Cagnolino passeggia solo su una strada extraurbana: salvato dalla polizia

La storia del salvataggio da parte della polizia di un cagnolino che camminava da solo su una strada a scorrimento veloce.

Sulla pagina Facebook della Questura di Firenze è apparsa qualche ora fa una foto commovente. L’immagine ritrae un cagnolino sdraiato in braccio a un poliziotto. Il viso allegro dell’agente risalta ancora di più se lo si confronta con il musetto terrorizzato del cane, che visibilmente sta iniziando a calmarsi. Il cucciolo ha, infatti, quell’espressione di chi dopo essere stato in pericolo si sente di nuovo al sicuro ma mostra ancora i segni della sofferenza da poco provata. Ma cosa sarà mai capitato a questo sventurato cucciolo? La vicenda che lo ha visto protagonista si è svolta su una strada extraurbana di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno (nota anche come SGC Fi-Pi-Li). Questa strada ogni giorno è percorsa da centinaia e centinaia di macchine; ieri, però, non solo le automobili con i loro passeggeri si sono trovati a passare per questa strada, c’era anche qualcun altro.

La storia del cagnolino che girovagava da solo su una strada a scorrimento veloce

Sono circa le ore 13 quando diversi automobilisti iniziano a contattare la sala radio della Polizia Stradale. Hanno, infatti, notato qualcosa che non va: un cagnolino di piccola taglia sta camminando da solo al lato della carreggiata. Il cucciolo, disorientato dal rumore delle automobili e dal loro sfrecciare ad alta velocità, sta continuando a procedere al margine della strada visibilmente spaventato.

Ti potrebbe interessare anche >>> Lucky: la storia del salvataggio di un cane caduto dalla metropolitana

A seguito delle segnalazioni, la polizia si mette subito alla ricerca del cagnolino. Poco dopo viene localizzato da una pattuglia della Stradale di Empoli che lo vede aggirarsi nei pressi della carreggiata Pisa Livorno. La situazione si mostra subito critica: da un momento all’altro il cucciolo potrebbe spostarsi al centro della strada, provocando così un incidente dalle conseguenze disastrose.

Ti potrebbe interessare anche >>> Polizia soccorre un cane maltrattato che stava per essere investito (Video)

Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine: la Polizia è riuscita a rallentare il traffico e a scendere in strada. Il cucciolo si è avvicinato quasi subito ai poliziotti, che lo hanno potuto così trarre in salvo. Dopo averlo tranquillizzato durante il tragitto, il cagnolino è stato scortato al Canile Municipale di Empoli, dove i volontari se ne sono subito presi cura. Non si conosce ancora il motivo per il quale il cagnetto stava girovagando solo in autostrada. In attesa di ritrovare i suoi eventuali padroni, il cucciolo rimarrà presso il rifugio. (Elisabetta Guglielmi)