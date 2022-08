Questa è la storia di due cagnolini abbandonati sulla tangenziale a Bari, che per fortuna sono stati tratti in salvo appena in tempo, prima che potesse capitare loro qualcosa di terribile. Burro e Margarita, come sono stati chiamati dai volontari che li hanno tratti in salvo e portati in un canile, ora stanno bene.

Fonte foto da Facebook del Canile Sanitario di BARI

Burro e Margarina, chiamati così per il loro colore chiaro, sono un maschio e una femmina di taglia medio piccola. Li hanno abbandonati insieme sul ciglio della tangenziale di Bari, in Puglia: probabilmente sono fratelli, abbandonati alla nascita in una piazzola di sosta poco prima del quartiere Japigia.

Un luogo molto pericoloso per i due cuccioli e per gli automobilisti che transitano a grande velocità su quel tratto di strada. Una donna di passaggio li ha visti, si è fermata e ha subito chiamato le autorità, che prontamente hanno raggiunto il luogo del ritrovamento.

Se Burro, il maschietto, è stato recuperato subito, Margarina ha dato del filo da torcere ai volontari. È infatti scappata nelle vicine campagne perché era spaventata, ma dopo un po’ i soccorritori sono riusciti a metterla in salvo. Per fortuna entrambi stavano bene.

Non si sa da quanto tempo i due cani fossero in strada. Quando Margarina ha raggiunto Burro al canile, i due hanno fatto le feste rivedendosi dopo essere stati separati per qualche ora. Il personale del canile che li ospita si è commosso di fronte a una scena così adorabile.

Fonte foto da Facebook del Canile Sanitario di BARI

Cagnolini abbandonati sulla tangenziale a Bari: Burro e Margarina cercano una casa per sempre. Insieme!

Visto il legame che c’è tra i due cani, gli operatori del canile di Bari cercano un’adozione congiunta, per far adottare i cani insieme. Così da non separarsi mai più.