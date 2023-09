Cagnolina si innamora di loro e le tratta come suoi cuccioli: sono ben 100

Una dolce cagnolina meticcia si “innamora” delle palline giocattolo: i filmati della quattro zampe che si prende cura di 100 sfere colorate come fossero i suoi cuccioli conquistano il web.

Sui social vengono condivisi spesso filmati che testimoniano l’amore per i giocattoli che, come tutti i cuccioli del mondo (umani e non), gli animali domestici manifestano. Cani e gatti, spesso, trascorrono con i loro amichetti inanimati di ogni forma e dimensione tutti i momenti delle loro giornate: alcuni sono convinti di poter condividere la pappa con i peluche, altri riescono ad addormentarsi solo con un giocattolino, altri ancora superano la tristezza dell’abbandono o della lontananza dei loro cari grazie ai giocattoli. Un caso leggermente diverso e particolare è quello di una cagnolina meticcia dal manto color ocra di nome Pipoquinha, la quale mostra verso le colorate palline giocattolo che i suoi umani hanno acquistato per lei la stessa cura che mostrerebbe nei confronti dei propri cuccioli.

I video che mostrano la dolcissima cagnolina Pipoquinha vengono frequentemente condivisi dalla sua famiglia umana sul profilo TikTok Pipes e Tom, all’account social @ pipoquinha e tom creato appositamente per la cagnolina Pipoquinha e per il gatto di casa dal manto tigrato di nome Tom.

I video mostrano con quanta dedizione la dolce cagnolina di nome Pipoquinha si prende cura di cento palline giocattolo colorate. Secondo gli utenti del web e secondo la stessa famiglia umana della quattro zampe, Pipoquinha tratta le palline come se fossero dei cuccioli da accudire, tanto che è stato ipotizzato che la cagnetta possa soffrire di una sorta di “gravidanza psicologica”, nota anche come pseudocyesis o pseudogravidanza. Gli umani della cagnolina hanno raccontato in un’intervista che Pipoquinha: «Ha avuto gravidanze reali e cuccioli bellissimi. Nella sua adolescenza da ribelle, è scappata innumerevoli volte ed è rimasta incinta due volte, il che l’ha portato ad avere ben quattordici cuccioli. Ecco perché abbiamo scelto di sterilizzarla».

La gravidanza psicologica è un fenomeno che può colpire le cagnoline non sterilizzate, ma può verificarsi anche in negli animali sterilizzati. Questa condizione si manifesta in comportamenti che le cagne assumono simili a quelli che avrebbero se avessero una gravidanza: gli animali iniziano quindi a prendersi cura di oggetti inanimati, a diventare più affettuosi o in casi rari addirittura a produrre latte. La gravidanza psicologica può rappresentare un problema per i cani che possono sviluppare complicazioni mediche, comportamenti aggressivo o ansia. Per Pipoquinha la situazione è però diversa: sembra più probabile infatti ritenere che la quattro zampe sia solo possessiva con i suoi giocattoli colorati e non che li ritenga alla stregua di cuccioli da accudire.

La famiglia umana di Pipoquinha, vedendo il grande affetto della loro cagnolina per le palline giocattolo, ne hanno comprate altre uguali e nel corso del tempo il numero di sfere colorate è aumentato enormemente, fino ad arrivare a oltre cento. La cagnetta è estremamente felice dei suoi giocattolini. Le foto e i video di Pipoquinha insieme alle sue palline giocattolo vengono quotidianamente postati su TikTok; la quattro zampe ha conquistato gli utenti del web con la sua dolcezza: la dedizione che mostra nel prendersi cura delle palline giocattolo è davvero commovente e dimostra ancora una volta in che modo gli animali mostrano il loro affetto nei confronti dei propri giocattoli. (di Elisabetta Guglielmi)