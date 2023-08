cagnolina sfida per settimane diverse difficoltà

Questa cagnolina ha sfidato diverse difficoltà e intemperie per riuscire a sfamare i suoi cuccioli: sono rimasti diverse settimane senza cibo.

Una madre cerca sempre di aiutare i propri figli, soprattutto in momenti di difficoltà. La storia della cagnolina di nome Celeste è diventata virale per la sua incredulità e forza d’animo. Ha, infatti, resistito parecchie settimane con la fame dando priorità ai suoi cinque cuccioli.

Fa di tutto per riuscire a sfamare i suoi 5 cuccioli: la cagnolina soffre la fame

La SPCA canadese, precisamente della British Columbia, ha aiutato una mamma trovata in condizioni disperate di due anni e i suoi cinque cuccioli. Tutta la famiglia è stata presa in cura presso la BC SPCA di Vancouver Island.

La cucciola di nome Celeste era stata abbandonata dal suo proprietario, viveva da sola all’aperto e stava morendo di fame e nel frattempo stava facendo di tutto per cercare di nutrire i suoi amati cuccioli. Nonostante la fame, è restata una mamma amorevole fino alla fine. Fortunatamente, lei e i suoi cuccioli sono arrivati all’associazione appena in tempo. A causa del suo basso peso corporeo, Celeste ha seguito un rigoroso programma alimentare per introdurre nuovamente i nutrienti nel suo sistema. Andava necessariamente fatto in modo graduale poiché quando gli animali sono così emaciati una sovralimentazione può avere esiti letali.

Sia mamma che cuccioli sono rimasti presso la famiglia affidataria per poter riprendersi dalla brutta situazione vissuta. La mamma affidataria di Celeste, Elaine, ha raccontato che è uno dei cani più dolci con cui ha avuto a che fare. Ama stare con le persone, con gli altri animali e le coccole. Celeste è rimasta presso le cure della BC SPCA per circa un mese, ovvero fino a quando non ha riacquisito un peso normale.

Una volta che mamma e cuccioli si sono rimessi in sesto, è stato il momento di trovare loro una casa permanente. I cuccioli sono riusciti facilmente a trovare una famiglia, ma per Celeste è stato diverso. Elaine si era talmente tanto innamorata della dolce cucciola che non riusciva a lasciarla andare. Il legame che avevano creato era incredibile.