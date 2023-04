Cagnolina non si allontana dal pancione: è già innamorata di lei

La cagnolina non si allontana mai dal pancione della sua mamma umana perché è già innamorata della sua sorellina in arrivo.

La piccola cagnolina che nel mese di agosto non si allontanava mai dal pancione della sua mamma umana ha finalmente potuto incontrare la sua sorellina a novembre, e ora le due vivono in meravigliosa simbiosi. La dolce pelosetta si chiama Penelope e, ancor prima di dare il benvenuto ufficiale in famiglia alla sua sorellina, si assicurava in ogni momento opportuno che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi. Il video in cui Penelope rimane in stretto contatto con la futura nata, attraverso la pancia della sua padroncina, resta – nel frattempo – di una dolcezza disarmante.

Cagnolina non si allontana dal pancione: è già innamorata della sorella – VIDEO

Con gesti di puro amore, mentre aspetta che la sua nuova compagna di giochi si manifesti in tutta la sua umana essenza, Penelope cerca un contatto con lei attraverso il pancione della sua mamma umana creando, agli occhi dei suoi spettatori su Facebook, una scena d’incredibile tenerezza.

Penelope è da anni parte integrante della famiglia. La mamma umana di Penelope abita in Brasile e, prima di dare alla luce la sua bambina, ha postato un filmato in cui la cagnolina esprime la sua emozione nell’attesa durante la trentaquattresima settimana di gravidanza.

A stupire gli utenti sarebbe stata la capacità di Penelope nel comprendere che dentro il pancione vi era una forma di vita pronta a unirsi al loro affiatato quadretto. La pelosetta è in grado di tranquillizzare la sua mamma umana e, di conseguenza, anche la creatura che vive ancora dentro di lei.

Stando ai commenti riportati di seguito al filmato dagli utenti, e dall’enfasi della donna, sembra che l’affezione dimostrata da Penelope, nei confronti di quella che sarebbe diventata, ormai da lì a poco, la sua sorellina, si sia rivelata indubbiamente come una piena dimostrazione della protezione che gli animali da compagnia siano in grado di dare ai loro piccoli amici umani.