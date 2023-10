Cagnolina molto intelligente trova un modo insolito per parlare con gli umani

Questa cagnolina molto intelligente trova un modo insolito per parlare con i suoi umani e incuriosisce gli utenti in rete.

Questa cagnolina si chiama Beans ed è ora nota in rete per essere uno speciale esemplare di Husky biondo da una storia travagliata. In passato, prima che abitasse a casa della sua migliore amica umana, Beans è stata ritrovata sul ciglio di una strada della Bassa California. I suoi soccorritori hanno scoperto che Beans era incinta, al momento del suo ritrovamento, e non sapeva se qualcuno avrebbe potuto prendersi cura di lei. Beans avrebbe sin da subito svelato la sua particolare abilità a interagire con l’umana che l’ha gioiosamente accolta nella sua vita.

La cagnolina Beans è molto intelligente: trova un interessante modo per parlare con gli umani

La piccola Beans, dalla statura piuttosto piccola per un mix di Husky, non solo è molto intelligente ma anche ha sviluppato – nel corso del tempo – un modo tutto suo di comunicare con lei. Beans ha molto di un Siberian Husky, nonostante sia minuti e pesi soltanto 15 chili. La prima volta che Beans ha incontrato la ragazza non mostrava di aver alcun timore degli umani, anzi scodinzolava e sembrava dirle distintamente “sto bene“.

I suoni emessi dalla cagnolina Beans nel suo dialogare con la sua mamma o con il suo papà umano sembrano quelli di un umano, appunto, con le sembianze di un Husky. Buffo vero? Anche molto curioso. Oltre a lasciarle apertamente intuire quando desidera fare una passeggiata, Beans sarebbe anche una gran brontolona, detto dalla ragazza nel senso più positivo del termine. “Ogni suo brontolio ha la sua sfumatura“, ha affermato la giovane nel video di “GeoBeats Animals” su YouTube, lasciandoci entrare più affondo nella storia.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

L’Husky come animale domestico è un’esperienza da non sottovalutare. E Beans, che ha in sé molte caratteristiche a 360° di questa razza, sembra riassumerle in una maniera tanto meravigliosa e naturale, quanto sorprendente. Se c’è una cosa che invece Beans non sopporta, ci ricorda la sua mamma umana, è tagliare i capelli. Beans non ama che qualcuno metta le mani sul suo pelo e decida per lui la lunghezza. Forse, sottolineare infine la ragazza: ama soltanto i capelli lunghi.

Sapevate, inoltre, che proprio come accade per umani vi una specifica lista di alimenti in grado – secondo gli esperti – di sviluppare l’intelligenza del cane? Beans, però, mostra la sua intelligenza anche in piccoli e divertenti aneddoti quotidiani. La ragazza afferma di non resistere quando Beans, una volta rientrata a casa, sale in cima le scale e la aspetta lì su.

“Ogni tanto fa capolino e ci guarda così“, conclude la ragazza, grata che la piccola Husky dal pelo biondo, Beans, sia entrata a far parte della sua vita e che sia diventata – mostrandoci al contempo le foto di Beans illuminata dalla luce di una lieve tramonto – il suo soggetto fotografico preferito.