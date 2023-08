Cagnolina disabile cerca disperatamente aiuto per i cuccioli in difficoltà

Cagnolina randagia con difficoltà di deambulazione cerca disperatamente aiuto per i suoi due cuccioli in difficoltà: il salvataggio della famiglia canina.

In una casa abbandonata, nel mezzo della campagna di una regione della Cina, una giovane cagnolina e i suoi due cuccioli da poco venuti al mondo combattono per la sopravvivenza. La cagnetta, con difficoltà di deambulazione a causa di deformazioni ai legamenti, non riesce più a camminare per andare a cercare del cibo per sé e per i suoi piccoli. La situazione di questa famiglia canina è disperata. Un giorno, però, due persone sentono il pianto sommesso dei cani e intervengono.

Il salvataggio e la nuova vita di una cagnolina con difficoltà di deambulazione e dei suoi cuccioli

Il salvataggio di questi poveri cagnolini è testimoniato da un video condiviso su YouTube al canale ufficiale di Bro Long Stray Dogs Shelter all’account social @bro long stray dogs shelter9010.

Il filmato, intitolato «‘Save my baby’: Disabled dog mom passed out with hunger» (tradotto in italiano: «“Salvate i miei piccoli”: mamma cane disabile svenuta per la fame»), è stato condiviso su YouTube pochi giorni fa subito dopo il salvataggio della famiglia canina e sin dalle prime ore ha ricevuto migliaia di visualizzazioni. Come mostrano le immagini, la cagnetta e i cuccioli ormai privi di forze sono stati trovati da due uomini in una casa abbandonata. I quattro zampe erano assetati e denutriti, pieni di pulci e di punture di zanzare.

I cagnolini, nonostante fossero ancora piccoli per essere svezzati, non erano più stati allattati dalla mamma ormai troppo debole per nutrirli. Quando i soccorritori si sono avvicinati alla famiglia canina con una ciotola piena di carne, la cagnolina si è limitata ad annusare il cibo, lasciando che i suoi piccoli mangiassero per primi. Anche quando i cuccioli si sono allontanati, la madre è rimasta sdraiata accanto alla ciotolina senza mangiare nulla. Diffidenti verso gli umani e spaventati, i quattro zampe hanno opposto resistenza quando gli uomini li hanno messi nel trasportino.

Arrivati alla clinica veterinaria, ai piccoli sono stati somministrati dei vermifughi. Alla cagnolina è stata fatta una lastra e dagli esami medici sono risultate una dislocazione della rotula nella zampa posteriore sinistra, deformatasi e rimpicciolitasi, e deformazioni ossee e dei legamenti anche nelle altre zampe. L’uomo che ha trovato la famiglia canina, impegnato quotidianamente a salvare gli animali in difficoltà, ha deciso di affrontare le spese veterinarie per far operare la cagnolina con difficoltà di deambulazione. Nei video condivisi nelle scorse ore sul canale YouTube da lui creato, Bro Long Stray Dogs Shelter, l’uomo ha mostrato le condizioni di salute della cagnolina dopo la difficile operazione: adesso la cagnetta, confortata dai suoi piccoli che le sono rimasti sempre accanto, si sta lentamente riprendendo.

Come si legge sul profilo YouTube di Bro Long Stray Dogs Shelter, i filmati degli animali salvati hanno lo scopo di condividere con quante più persone possibili l’importanza di aiutare gatti e cani randagi a trascorrere una vita degna di essere vissuta. Così scrive l’uomo nelle didascalie ai suoi filmati: «Hello everyone, I have been involved in stray dog rescue for many years, and I have always provided public welfare assistance at my own expense. Caring for stray animals, caring for every life that should not be given up, I hope everyone can subscribe, like, share and support us, so that we will have more confidence to continue to rescue dogs in need» (tradotto in italiano: «Ciao a tutti, sono stato coinvolto nel salvataggio di cani randagi per molti anni e ho sempre fornito assistenza sanitaria pubblica a mie spese. Prendersi cura degli animali randagi, prendersi cura di ogni vita che non dovrebbe essere abbandonata, spero che tutti possano iscriversi, apprezzarci, condividerci e sostenerci, in modo che avremo più fiducia per continuare a salvare i cani in difficoltà»). (di Elisabetta Guglielmi)