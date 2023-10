Cagnolina aggredita salvata dai Carabinieri, ora ha una mamma speciale

La cucciola è stata aggredita dalla brutalità del suo padrone, la cagnolina viene salvata appena in tempo dai Carabinieri.

Sempre più sconvolgente è il numero di casi di maltrattamento di animali denunciati ogni giorno, i quali rappresentano solo la punta dell’iceberg della realtà dei fatti. Un gran numero di casi non viene denunciato e rende difficile calcolare quanto siano comuni. L’unica cosa che rimane da fare è cercare di prevenire ogni possibile abuso. Maltrattamento e abbandono fanno parte di qualsiasi realtà sociale, sia che si viva in campagna o in città, sia che si tratti di negligenza che maltrattamento intenzionale.

Gli animali di cui si denuncia più spesso il maltrattamento sono cani, gatti, cavalli e bestiame. Un caso ha fatto particolarmente parlare di sé in questi ultimi giorni e che ha coinvolto una dolcissima cagnolina che veniva maltrattata dal suo proprietario. Fortunatamente, è stato tutto ripreso dalle telecamere.

Salvata in tempo dai Carabinieri: cagnolina aggredita a Taranto

La vicenda ha avuto luogo a Taranto, nella frazione di Martina Franca, dove un uomo è stato visto dalle telecamere di videosorveglianza mentre aggrediva con brutale violenza la sua cagnolina. La drammatica scena ha portato a raggiungere sul posto, in tempi brevi, i Carabinieri di Taranto.

Nel filmato crudele, l’uomo prende la sua cagnolina e con brutale violenza aggredisce la povera creatura indifesa: la scaraventa a terra e poi la prende a calci. Una volta riversata tutta la sua rabbia sul suo animale domestico, l’uomo si allontana e si rifugia presso un distributore automatico. Tuttavia l’uomo non è andato molto lontano, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e identificato subito l’uomo, il quale è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Dopo aver recuperato e soccorso la cagnolina, i militari si sono mossi in fretta per procedere al suo sequestro. L’hanno quindi portata presso il canile sanitario comunale, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Dal personale veterinario dell’Asl di Taranto hanno scoperto che le condizioni di salute della cagnolina, fortunatamente, erano buone nonostante la brutale aggressione subita da parte dell’uomo. I carabinieri hanno scelto per lei il nome Fiammetta, a simboleggiare il suo carattere giocoso, forte, affettuoso e paziente.

La dolce Fiammetta ha colpito molto il personale militare, tanto che grazie al passaparola tra il personale del comando provinciale, adesso ha una nuova casa e famiglia amorevoli. Il giorno stesso che ha messo zampa in canile, la cucciola è stata adottata da una carabiniera. A raccontare la vicenda è la pagine Facebook dei Carabinieri, dove tengono a sottolinearne il lieto fine e che adesso la cucciola “corre felice nel giardino della sua nuova casa“. Fiammetta è stata salvata in tutto e per tutto dai Carabinieri, prima soccorrendola e trasportandola presso il veterinario per farle ricevere le cure, e poi attraverso l’atto di amore dell’adozione.

Attraverso l’adozione è possibile aiutare svariati animali in difficoltà presenti in tutta la penisola italiana. Fiammetta è stata fortunata ha poter trovare una nuova famiglia nel giro di pochi istanti, altrettanti animali non possono dire lo stesso.