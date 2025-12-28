Cagnolina abbandonata nel canile di Nocera Inferiore cerca una casa

Una signora che recuperava cani è mancata pochi giorni fa e la sua cagnolina, Laika, è finita in canile. Laika è una cagnolina di circa 16 anni, ma sembra avere soltanto 12 anni, e si muove con grande energia nel canile di Nocera Inferiore, andando avanti e indietro tra cani grandi e piccoli come se avesse molte cose da fare.

È sterilizzata e ha un peso di circa 6/7 kg. In precedenza, viveva in un ambiente confortevole, dormendo su letti e divani, mentre ora si trova in canile sul cemento con copertine gelate. Una volontaria del canile, che spera di trovare una nuova casa per Laika, ha reso nota questa storia. Per informazioni sull’adozione di Laika, è possibile contattare il numero 347 6686666.