Cagliari, tifosi sardi esclusi senza tessera

Una nuova decisione rischia di scatenare le proteste dei tifosi del Cagliari Calcio in occasione della partita Cremonese-Cagliari, in programma allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Secondo alcune segnalazioni, la trasferta dei tifosi del Cagliari potrebbe essere vietata ai residenti in Sardegna non in possesso della tessera del tifoso o del programma di fidelizzazione del Cagliari Calcio.

La misura, ancora in attesa di conferme ufficiali, riprende uno schema già osservato in altre gare della stagione, dove ai supporter sardi sono state imposte restrizioni nell’acquisto dei biglietti in trasferta per motivi legati all’ordine pubblico. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti potrebbe essere limitata esclusivamente ai tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione ufficiale, escludendo chi risiede in Sardegna senza tale requisito.

Questa ipotesi riaccenderebbe vecchie polemiche già esplose in passato, in cui si è parlato di discriminazione territoriale difficilmente giustificabile, soprattutto in assenza di precedenti specifici fra le tifoserie interessate. La tifoseria del Cagliari e diversi esponenti del mondo rossoblù non hanno mai nascosto il loro disappunto verso limitazioni simili, definendole “arbitrarie e penalizzanti” e sottolineando le difficoltà già insite negli spostamenti verso la penisola dovute all’insularità.

Se la decisione venisse confermata, molti sostenitori temono che la misura non solo limiterà la presenza dei tifosi isolani allo stadio ma potrebbe instaurare un precedente capace di influenzare negativamente l’esperienza di migliaia di appassionati rossoblù nelle trasferte future. Al momento non sono disponibili comunicati ufficiali che confermino formalmente la portata e i vincoli della decisione per la gara dell’8 gennaio, ma è probabile che nelle prossime ore si susseguano reazioni e dichiarazioni. La Sardegna e i suoi sostenitori del Cagliari Calcio restano in attesa di chiarezza, convinti che il diritto di seguire la propria squadra in trasferta non debba essere negato senza valide motivazioni.