Cagliari, tensioni tra antifascisti e destra estrema in strada

Idranti della polizia sono stati utilizzati a Cagliari contro un corteo antifascista che tentava di raggiungere un raduno organizzato a breve distanza da Blocco Studentesco e Casapound. La mobilitazione antifascista è stata avviata rapidamente attraverso il passaparola, dopo la diffusione della notizia dell’arrivo di attivisti di estrema destra da diverse regioni, incluso il sud Italia e la Sicilia.

Il sit-in, partito da piazza Garibaldi nel centro della città, si è diretto verso le forze dell’ordine in tenuta antisommossa, che hanno attuato la dispersione dei manifestanti impiegando idranti. Durante gli scontri, sono stati lanciati bottiglie e fumogeni, ma non ci sono state cariche da parte della polizia, che è riuscita a disperdere il gruppo.

I manifestanti hanno successivamente tentato di avvicinarsi al corteo di Blocco Studentesco, partito da piazza Repubblica, a circa 200 metri di distanza. Qui si sono radunati circa un centinaio di attivisti di estrema destra, che hanno esposto uno striscione con la scritta “casa mia non è casa tua”, un riferimento a una nota canzone di Ghali. Entrambe le manifestazioni sono sorvegliate da due elicotteri.

