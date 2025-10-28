Cagliari prepara la sfida con il Sassuolo per la Serie A

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta al “Bentegodi” di Verona, il Cagliari si è già messo al lavoro per preparare la prossima sfida contro il Sassuolo. L’incontro si svolgerà all’Unipol Domus giovedì 30 ottobre alle 18.30 e rappresenta la 9ª giornata del campionato di Serie A.

La squadra si è allenata in due gruppi. I calciatori che hanno giocato di più nella partita precedente hanno seguito un programma di defaticamento, alternando attività in palestra e sul campo. Gli altri giocatori hanno iniziato con esercizi di attivazione, seguiti da sessioni di possesso palla e partitelle su un campo ridotto. L’allenamento si è concluso con una sessione di lavoro atletico.

Sono stati previsti lavori personalizzati per Mina, Deiola, Di Pardo, Pintus e Radunovic. Liteta, invece, è rimasto a riposo a causa di un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra.

Per domani, è già programmato un nuovo allenamento nel pomeriggio.