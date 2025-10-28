17 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Attualità

Cagliari prepara la sfida con il Sassuolo per la Serie A

Da stranotizie
Cagliari prepara la sfida con il Sassuolo per la Serie A

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta al “Bentegodi” di Verona, il Cagliari si è già messo al lavoro per preparare la prossima sfida contro il Sassuolo. L’incontro si svolgerà all’Unipol Domus giovedì 30 ottobre alle 18.30 e rappresenta la 9ª giornata del campionato di Serie A.

La squadra si è allenata in due gruppi. I calciatori che hanno giocato di più nella partita precedente hanno seguito un programma di defaticamento, alternando attività in palestra e sul campo. Gli altri giocatori hanno iniziato con esercizi di attivazione, seguiti da sessioni di possesso palla e partitelle su un campo ridotto. L’allenamento si è concluso con una sessione di lavoro atletico.

Sono stati previsti lavori personalizzati per Mina, Deiola, Di Pardo, Pintus e Radunovic. Liteta, invece, è rimasto a riposo a causa di un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra.

Per domani, è già programmato un nuovo allenamento nel pomeriggio.

Articolo precedente
Face Reveal di Cico in Minecraft: Il Duello Live con Amici!
Articolo successivo
Helena e Samira: Scopri la Verità Svelata a Napoli!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.