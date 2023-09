Cagliari-Milan 1-3, rossoneri agganciano Inter al primo posto

Il Milan vince 3-1 sul campo del Cagliari nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La vittoria in rimonta consente ai rossoneri di salire a 15 punti e di agganciare l’Inter al primo posto dopo la sconfitta dei nerazzurri con il Sassuolo. Il Cagliari, ancora senza vittorie nel torneo, è ultimo con 2 punti.

La partita

il Cagliari, dopo un avvio equilibrato, passa in vantaggio al 29′. Adli perde un contrasto con Nandez che recupera palla e innesca subito Luvumbo: siluro mancino e palla sotto la traversa, 1-0 per i sardi. Il Milan fatica ad imbastire una reazione ma trova il pareggio al 40′ per un regalo di Radunovic. Il cross di Pulisic viene gestito malissimo dal portiere, Okafor ringrazia e firma l’1-1. L’estremo difensore concede il bis al 45′, con una pessima uscita bassa sul cross di Rejiners. Tomori ne approfitta, Milan avanti 2-1.

Il Cagliari cerca di aumentare la pressione in avvio di ripresa ma la porta di Sportiello non corre reali pericoli nella prima fase del secondo tempo. Il Diavolo controlla e al 60′ piazza il colpo del ko. Pulisic è ancora ispiratore con il servizio per Loftus-Cheek che controlla e da 20-22 metri fa centro con un destro angolato: 3-1 e Cagliari alle corde. La formazione di Ranieri si rivede davanti solo all’88’ con la girata di Oristanio che impegna Sportiello. Troppo poco e troppo tardi.