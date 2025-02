Cagliari-Lazio 1-2, i biancocelesti tornano al quarto posto

La Lazio ha vinto in trasferta contro il Cagliari con un punteggio di 2-1 nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Questo successo consente alla squadra di Baroni di raggiungere 42 punti e di tornare al quarto posto, con la Juventus a -2, mentre il Cagliari resta a 21 punti, appena sopra la zona retrocessione.

Il primo tempo si conclude con la Lazio in vantaggio grazie a Zaccagni, dopo che il Cagliari aveva sfiorato il goal in due occasioni. Al 41′, Isaksen avanza sulla trequarti e serve Hysaj, il quale effettua un cross centrale. Zaccagni, in area, colpisce di prima intenzione e segna, battendo Caprile per l’1-0.

Nella ripresa, il Cagliari inizia con energia e riesce a pareggiare al 55′ grazie a Piccoli, che sfrutta un corner battuto da Viola. Piccoli stacca sopra Hysaj e segna di testa all’incrocio per l’1-1. Tuttavia, la Lazio riprende il controllo della partita e al 64′ segna di nuovo: Isaksen crossa dalla destra, Dia fa sponda di testa per Zaccagni, che non riesce a colpire ma crea confusione nella difesa avversaria, permettendo a Castellanos di concludere a rete con il mancino per il 2-1.

Negli ultimi minuti, il Cagliari si scopre e Caprile salva su Zaccagni. La Lazio, sotto pressione, faticano a gestire il finale ma riesce a mantenere il vantaggio fino al termine della partita.