– I postumi dei festeggiamenti per il tricolore rimangono nelle gambe della Juventus, che a Cagliari si presenta in versione svagata e presta il fianco agli attacchi della formazione di Zenga. I rossoblù centrano una vittoria di prestigio nell’ultima uscita casalinga della stagione, in un match che per entrambe le squadre in campo non aveva particolari significati di classifica. Diventa difficile, per i bianconeri, trarre delle indicazioni concrete in vista della Champions League: l’obiettivo di Sarri, fino al match con il Lione, è non perdere elementi preziosi per infortunio. Ma se è vero che vincere aiuta a vincere, il tecnico toscano potrebbe comunque far sentire la propria voce in vista dell’ultimo turno con la Roma.

La cronaca della partita

La partita

L’avvio di gara è contraddistinto dalle giocate delle due grandi novità di formazione, i giovani Gagliano e Muratore. L’attaccante del Cagliari impegna Buffon, il centrocampista bianconero, già ceduto all’Atalanta, scalda i guanti di Cragno. Lo show dei due baby, entrambi alla prima da titolare in Serie A, prosegue, ma solo per la gioia di Zenga: l’attaccante mette il piede su un controcross di Mattiello da sinistra, bravo a raccogliere di prima il traversone di Faragò. La zampata è vincente, felicità pura per il classe 2000, che aveva già assaggiato il campo contro la Lazio. La Juventus fa fatica, ha in testa come unico obiettivo trovare spazi per Cristiano Ronaldo – annullato l’1-1 per evidentissima posizione di offside – e finisce per sbattere ossessivamente contro l’attenta fase difensiva rossoblù. I campioni d’Italia si fanno vivi in maniera davvero pericolosa sui piazzati, spaventando il Cagliari con le conclusioni imprecise di Bonucci e Higuain. Cragno fa il suo in chiusura di tempo su Bentancur, Buffon si lascia invece sorprendere da un diagonale di Simeone in pieno recupero, con l’argentino che addomestica l’assist di Gagliano prima di sparare dal limite. Il 2-0 dell’intervallo induce Zenga a rinforzare il centrocampo: Lykogiannis per l’ottimo Gagliano, Faragò passa in mezzo con Mattiello a destra. L’esperimento dura pochissimo, perché Rog si fa male dopo 60 secondi e tocca a Paloschi entrare nella mischia, con il ritorno di Joao Pedro sulla trequarti. La Juventus resta aggrappata al match per questione di centimetri – destro a lato di Joao Pedro – e di riflessi: Buffon riscatta l’indecisione del 2-0 con una sontuosa risposta su Simeone, partito sul filo del fuorigioco sul delizioso scavetto del 10 brasiliano, oggi preziosissimo anche in funzione di schermatura su Pjanic. I tentativi bianconeri sono quasi tutti a firma Ronaldo, che calcia spesso da fuori area trovando la muraglia rossoblù in risposta, con Sarri che nel finale regala minuti anche a Peeters, Olivieri e Zanimacchia (bel tiro da fuori nel finale, salva Cragno) nel vano tentativo di ravvivare una partita che aveva preso i binari avversari già nel primo tempo.

CAGLIARI-JUVENTUS 2-0 (2-0)

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog (2′ st Paloschi, Mattiello; Joao Pedro (43′ st Pereiro); Simeone (39′ st Birsa), Gagliano (1′ st Lykogiannis). All.: Zenga

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur (31′ st Peeters), Pjanic (16′ st Matuidi), Muratore (16′ st Zanimacchia); Higuain (43′ st Olivieri), Ronaldo. All.: Sarri

Arbitro: Ghersini

Reti: 8′ pt Gagliano, 47′ pt Simeone

Ammoniti: Joao Pedro, Rog, Pjanic

Recupero: 4′ e 5′