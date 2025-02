Cagliari-Juve 0-1, gol di Vlahovic e bianconeri quarti in classifica

La Juventus ha vinto 1-0 contro il Cagliari nella 26esima giornata di Serie A, grazie a un gol di Vlahovic al 12′. L’attaccante serbo ha approfittato di un errore di Mina, superando la difesa sarda e segnando. Con questa vittoria, la Juve sale a 49 punti, conquistando il quarto posto, sorpassando la Lazio che ha 47 punti. Il Cagliari, invece, rimane a 25 punti, con un margine di +4 sulla zona retrocessione.

La formazione bianconera ha creato numerose occasioni, in particolare nel primo tempo, ma ha sprecato diverse opportunità per raddoppiare, con Turchi Yildiz e Conceicao che non sono riusciti a segnare. Nella ripresa, il Cagliari ha mostrato una maggiore aggressività, creando alcuni pericoli per la porta di Di Gregorio. La Juventus ha continuato a non concretizzare, con Yildiz e Vlahovic che hanno avuto altre chance da rete. A dieci minuti dalla fine, Vlahovic è stato spinto in area da Luperto, ma l’arbitro e il Var non hanno concesso il rigore, una decisione considerata inspiegabile. Nonostante ciò, questo errore arbitrale non ha influito sul risultato finale.

Con questo successo, la Juventus colleziona il quarto trionfo consecutivo, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra di Allegri dimostra di avere una buona forma, mentre il Cagliari dovrà lavorare per migliorare e allontanarsi dalla retrocessione.