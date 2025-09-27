26.3 C
Cagliari-Inter: Diretta Live dalla Serie A e Aggiornamenti

Inizia la quinta giornata di Serie A con l’anticipo serale tra Cagliari e Inter. La partita è attesa dopo che l’Inter ha recuperato morale battendo Ajax in Champions League e Sassuolo in campionato, dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus.

La formazione di Cristian Chivu si prepara ad affrontare un Cagliari in grande forma, reduce da due vittorie consecutive contro Lecce e Parma, che ha portato la squadra a un totale di 7 punti in classifica. L’Inter, invece, ha 6 punti e deve confermare la sua ripresa dopo un avvio di stagione difficile.

Il match si annuncia avvincente, con i sardi di Pisacane che cercheranno di capitalizzare il buon momento. GOAL offre aggiornamenti in tempo reale sulle azioni più significative della sfida tra Cagliari e Inter, incluse le formazioni ufficiali, informazioni sulla diretta tv e streaming, e il risultato live della partita.

