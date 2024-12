Cagliari-Inter 0-3: i gol, la partita

L’Inter ottiene il quinto successo consecutivo in Serie A, battendo il Cagliari 3-0 alla Unipol Domus e raggiungendo l’Atalanta in cima alla classifica con 40 punti, a +2 sul Napoli. I gol decisivi arrivano nel corso della ripresa: Bastoni all’8′, Lautaro al 26′ e Calhanoglu su rigore al 33′. Per i sardi si tratta della quarta sconfitta di fila, restando così al terzultimo posto con 14 punti.

La partita inizia con l’Inter subito pericolosa al 3′: Thuram prova dalla distanza, ma Scuffet salva. Al 12′, Barella si fa anticipare da Scuffet senza riuscire a calciare. Mkhitaryan ci prova da fuori, ma senza esito. Il Cagliari risponde al 18′ con un tiro di Makoumbou che esce di pochi centimetri. Al 30′, Lautaro ha una grande occasione, ma manda alto da appena due passi. Al 42′, Barella tira forte ma centrale, Scuffet respinge.

Si riparte con un cambio per il Cagliari. Al 4′ del secondo tempo, Barella torna a tentare, ma il tiro viene murato. L’Inter scava il solco decisivo all’8′ quando Bastoni colpisce di testa su un cross di Barella, portando in vantaggio i nerazzurri. Al 10′, Lautaro è vicino al raddoppio, ma il suo tiro va alto. Il Cagliari cambia due uomini al 12′ per cercare di ristabilire l’equilibrio.

Lautaro si fa notare al 26′, segnando da una posizione ravvicinata su assist di Barella. Inzaghi effettua cambi al 28′, inserendo Zielinski e Carlos Augusto. La partita si chiude virtualmente al 33′ quando Calhanoglu trasforma un penalty per fallo di mano di Wieteska. Negli ultimi minuti, il risultato resta invariato e si attende il fischio finale.

Dopo la partita, Lautaro esprime soddisfazione per il risultato: “È importante che la squadra vinca”. Parla dei buoni propositi per il 2025, affermando il desiderio di vincere tutto e il bisogno di continuare a lavorare e seguire le indicazioni del mister. Lautaro descrive il gruppo come straordinario e sottolinea l’importanza di proseguire su questa strada.