Cagliari in silenzio: stop alla musica notturna!

Cagliari si avvia verso un’estate senza musica notturna, a causa delle restrizioni imposte dal Comune che vietano eventi musicali dal vivo dopo mezzanotte, sia nel centro che in periferia. L’ultima vittima di queste misure è il Lemon Party, un evento programmato al porto di Marina Piccola, annullato per tali divieti. Gli organizzatori, tra le realtà musicali più dinamiche della città, hanno espresso il loro disappunto in un post sui social, evidenziando l’impossibilità di trovare soluzioni temporanee per consentire la musica viva dopo la mezzanotte.

Questa scelta amministrativa rischia di impoverire la vita culturale cittadina, portando al silenzio notturno e limitando gli spazi di socializzazione e intrattenimento. Il messaggio degli organizzatori sottolinea l’importanza della musica come elemento di sviluppo culturale e sociale, contestando l’approccio del Comune, considerato troppo restrittivo. Chiedono un incontro con le istituzioni locali per rivedere i regolamenti attuali e proporre aree dedicate per la musica dal vivo.

Nelle settimane precedenti, le nuove restrizioni erano già state criticate da diverse voci della scena musicale cagliaritana, preoccupate per l’impatto negativo su un settore vitale per la città. L’appello attuale mette in luce la necessità di un dibattito pubblico per rivendicare il diritto a vivere una Cagliari aperta e inclusiva, dove la musica è considerata un’opportunità e non un problema di ordine pubblico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.castedduonline.it

