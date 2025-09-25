Cagliari in forma, avanza ai quarti contro il Napoli

Il Cagliari affronterà il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nella partita di andata, disputata all’Unipol Domus, la squadra di Pisacane ha vinto 4-1 contro il Frosinone. I gol del Cagliari sono stati realizzati da Gaetano (su rigore), Borelli, Felici e Cavuoti, mentre Vergani ha segnato l’unica rete per il Frosinone.

La formazione ciociara ha disputato una buona gara per oltre un’ora. L’equilibrio è stato spezzato rapidamente: dopo soli cinquanta secondi, Borelli è stato atterrato in area da Cittadini, portando al rigore trasformato da Gaetano per l’1-0. Il Cagliari, nonostante l’iniziale vantaggio, ha faticato a mantenere il controllo della partita. Al 26′, Gaetano ha avuto l’occasione di raddoppiare ma ha calciato alto, mentre il Frosinone ha dato filo da torcere agli avversari. Al 36′, Vergani ha pareggiato insaccando su corner, con un assist di Gelli.

Nell’intervallo, Pisacane ha dato nuove indicazioni ai suoi, e nella ripresa il Cagliari è cambiato. L’entrata di Felici ha avuto un impatto decisivo: dopo un miracolo del portiere avversario su Mazzitelli, al 67′ Borelli ha riportato avanti i sardi. A quel punto, il Frosinone ha perso morale. Felici ha segnato il 3-1 all’80’ e Cavuoti ha chiuso il match sul 4-1 cinque minuti dopo. Il Cagliari ora si prepara a sfidare il Napoli.