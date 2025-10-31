Cagliari in crisi: identità smarrita e sfide imminenti

Dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo, il Cagliari attraversa un momento difficile. Sebbene la posizione in classifica sia accettabile, con nove punti in nove gare, la squadra evidenzia segnali di smarrimento. Le ultime cinque partite senza vittorie hanno messo in luce problemi di identità e mancanza di fiducia. Secondo il giornalista Lele Casini, la squadra non riesce a esprimere il gioco di prima e fatica a trovare una precisa identità.

Un aspetto critico riguarda l’esclusione di Luperto, che ha stravolto gli equilibri difensivi e costretto Obert a cambiare ruolo, creando difficoltà sia nei giocatori sia nella fase di adattamento. Inoltre, l’assenza della difesa titolare, che comprende Mina e Luperto, ha portato a un numero eccessivo di gol subiti, segnale preoccupante.

Il centrocampo del Cagliari, privato delle prestazioni dei suoi elementi chiave come Folorunsho e Adopo, non riesce a dare il contributo necessario. In attacco, il Cagliari ha difficoltà a sfruttare le occasioni create. Sebbene Esposito abbia segnato, è fondamentale posizionarlo più vicino all’area per valorizzare le sue qualità, mentre Luvumbo non ha ancora trovato continuità come si sperava.

Il prossimo incontro contro la Lazio rappresenta un’importante possibilità di riscatto, ma l’assenza di Obert per squalifica e le condizioni incerte di Mina complicano le cose. Casini avverte che le sfide non sono facili e sottolinea l’importanza di ritrovare la solidità di inizio stagione.