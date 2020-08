E’ iniziata l’avventura di Eusebio Di Francesco al Cagliari. “Non sono un integralista – ha spiegato in conferenza stampa – ma voglio partite dal 4-3-3. Poi saranno gli allenamenti a farci capire se questo sarà possibile”. Le richieste al presidente Giulini per il mercato andranno comunque in questa direzione. “Il reparto più completo – ha detto l’ex allenatore della Roma – mi sembra il centrocampo. Bisogna intervenire in difesa. E sulle fasce ho bisogno di altri giocatori perché quelli sono settori in cui si spende molto come energie: servono giocatori di qualità bravi in entrambe le fasi. Senza dimenticare le buone basi. Vedo bene come esterni João Pedro e Pereiro. Ma sono tutti discorsi che poi andranno valutati man mano che ci conosciamo in allenamento. Nainggolan?Con Radja ho un ottimo rapporto, ma la sua permanenza dipende da altro. E’ un giocatore forte, unico. Lo conosco bene”.

“Samp scelta poco convinta”

A Cagliari Di Francesco cerca il rilancio dopo l’esperienza non felice alla Sampdoria: “Sono convintissimo – ha detto – con la Samp ho fatto una scelta poco convinta e frettolosa. E non sono riuscito a entrare nella testa dei giocatori per esprimere quello che volevo fare. Ci tengo a precisare che mi sono dimesso d’accordo con la società lasciando due anni di contratto”.





Giulini: “Vogliamo costruire qualcosa di importante”

Giulini è sicuro di aver fatto la scelta giusta. “Ci siamo incontrati due giovedì e dalla prima volta è scattato un feeling particolare – ha sottolineato il patron rossoblù – Ripartiamo da un progetto: vogliamo ricominciare a giocare a pallone e a costruire qualcosa di importante”. Al numero uno rossoblù non è andato giù il risultato della stagione appena conclusa: “Nelle aziende si delega – ha detto riferendosi al ds Marcello Carli sostituito con Pierluigi Carta – e, pur mantenendo stima umana e professionale, contano i risultati. Come monte ingaggi siamo ottavi-noni, in classifica siamo quattordicesimi”.

“Pochi come Di Francesco”

Doveroso quindi guardare avanti. “Sono abituato così con la mia azienda – ha spiegato – mi hanno fatto anche passare come inquinatore e arrestato i miei collaboratori. Ma ora i fatti stanno dimostrando altro. Per Di Francesco quello che è successo a Genova non deve far dimenticare quello che è stato fatto prima: pochissimi allenatori hanno fatto la semifinale di Champions league, pochissimi hanno fatto quello che ha fatto lui con il Sassuolo”.







Fonte