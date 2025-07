Cagliari e Sampdoria: ritiri estivi nel cuore delle Alpi

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale si conferma come meta privilegiata per i ritiri estivi delle squadre di calcio. Quest’anno, due storiche formazioni professionistiche, il Cagliari e la Sampdoria, hanno scelto questa località montana per prepararsi alla nuova stagione.

Il Cagliari, che ha appena conquistato la permanenza in Serie A, sarà in ritiro dal 13 al 22 luglio. Per il club sardo sarà una novità, dato che non aveva mai svolto una preparazione in questa area. La squadra arriverà domenica mattina e già nel pomeriggio si allenerà al centro sportivo di Temù. I tifosi potranno assistere non solo agli allenamenti quotidiani, ma anche a un allenamento congiunto con una squadra locale giovedì 17 e a un’amichevole contro l’Ospitaletto Franciacorta il 19 alle 17. Un evento particolarmente atteso sarà l’incontro in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, previsto per il 18 luglio, dove la squadra incontrerà i tifosi.

A partire dal 22 luglio, la Sampdoria inizierà il proprio ritiro, tornando nel comprensorio dopo tre anni. I blucerchiati, recentemente rilanciati in Serie B, hanno già svolto ritiri estivi in questa località dal 2015 al 2019 e nel 2021-2022. Il programma di allenamenti per la Sampdoria sarà comunicato nei prossimi giorni, ma anche in questo caso gli allenamenti si svolgeranno al centro sportivo di Temù.

La scelta del comprensorio Pontedilegno-Tonale per i ritiri estivi è dovuta alla qualità delle strutture, alla bellezza del paesaggio naturale e all’accoglienza della comunità locale, che promette ulteriori eventi per avvicinare le squadre ai loro tifosi.