Cagliari e Bologna si sfidano per la continuità in Serie A

Il campionato di Cagliari e Bologna riprende all’Unipol Domus, dove entrambe le squadre cercano di conquistare tre punti per proseguire il loro cammino.

Dopo la pausa, Cagliari e Bologna si affrontano nella settima giornata del campionato di Serie A. Il match si presenta come un’opportunità per testare le vere ambizioni delle squadre guidate da Pisacane e Italiano.

Il Cagliari, prima della sosta, ha ottenuto solo un punto in due partite, ed è attualmente undicesimo in classifica con 8 punti. Dall’altra parte, il Bologna occupa la settima posizione con 10 punti ed è imbattuto in campionato dal 14 settembre, quando ha subito una sconfitta contro il Milan.

Di seguito, si possono trovare informazioni sul match, comprese l’orario, le probabili formazioni e i dettagli su come seguirlo in tv e streaming.