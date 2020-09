“Valutiamo il ritorno di Nainggolan”

Inizierà proprio contro il Sassuolo, la squadra che lo ha lanciato, l’avventura con il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Il tecnico rossoblu, in cerca di riscatto dopo la negativa esperienza con la Sampdoria, avrà presto un alleato mica da poco: Diego Godin, ormai a un passo dalla firma con il club sardo. “E’ un leader, un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Con il suo acquisto la società mi trasmette serenità”.

Inter-Cagliari asse caldo. Da Milano, oltre all’ex difensore dell’Atletico, potrebbe infatti arrivare (o meglio tornare) Radja Nainggolan, che Di Francesco ha allenato ai tempi della Roma: “Con la società continuiamo a valutare il suo ritorno, come l’inserimento di altri giovani in rosa – ammette -. Zappa e Tripaldelli sono innesti importanti per il futuro ma pure per l’immediato, poi c’è Klavan che non è di tante parole, ma ha esperienza internazionale e anche lui è un leader”. Confermato il passaggio al 433: “Sì, in ripiegamento sarà un 451. Puntiamo a mandare a rete più giocatori possibili, sfruttando il potenziale offensivo della nostra batteria d’attacco. Lavoreremo su Sottil per farlo migliorare, l’uno contro uno è la sua qualità migliore. Joao Pedro voglio che si muova con meno briglie, farà molto bene”. E sul centravanti: “Simeone e Pavoletti per ora si alterneranno, ma potrebbero anche giocare insieme”.

“Con pubblico migliora spettacolo”

Ad aumentare l’importanza della sfida contro il Sassuolo, oltre il personale l’esordio sulla panchina sarda e il ritorno nello stadio dove è cresciuto da allenatore, ci sarà la presenza del pubblico dopo il via libera della Regione alla presenza di mille tifosi. “Sono sì pochi, però rendono migliore lo spettacolo dello stadio: spero di poterli vedere anche alla Sardegna Arena”, commenta Di Francesco che parla così dei neroverdi: “Non posso che essere felice di sfidare il Sassuolo, perché lì ci ho lasciato il cuore. Ora siamo avversari, per quei 90 minuti diventerò loro nemico, perché vogliamo fare benissimo. Noi dovremo metterla tanto sull’organizzazione e sulla motivazione, anche se sono caratteristiche che anche loro hanno: dovremo limitare il loro palleggio, certamente. Per il resto vedo grande voglia e volontà, sarà un bel test per dare un giudizio sul momento attuale”.